Задачи: - Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера Требования: - Образование высшее - Английский: минимум на среднем уровне - Отличное знание Java и J2ME, опыт написания ...
Разработчик мобильных приложений (20 часов в неделю)
Требуется программист на постоянную работу. Удалённо, 20 часов в неделю.
График гибкий, но должно быть стабильно 20 часов, либо больше.
Требования:
1. Возможность разработки приложений для Android и iPhone/iPad
2. Умение работать в Android Studio и XCode
3. Базовый английский язык
4. Наличие стабильного Интернета в рабочие часы (чат, скайп)
5. Опыт разработки хотя бы на любительском уровне
6. Знание Objective-C и Java. Swift будет плюсом.
В настоящий момент рассматриваю только кандидатов с обязательным знанием iOS. Android будет плюсом.
Условия:
1. Испытательный срок - до конца мая
2. Оклад 800 USD в месяц + бонусы и переработки
3. Гибкий рабочий график
Обязанности:
Разработка ПО для мобильных устройств, полностью или частично
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