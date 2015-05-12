Разработчик мобильных приложений (20 часов в неделю)

Требуется программист на постоянную работу. Удалённо, 20 часов в неделю.

График гибкий, но должно быть стабильно 20 часов, либо больше.

Требования:

1. Возможность разработки приложений для Android и iPhone/iPad

2. Умение работать в Android Studio и XCode

3. Базовый английский язык

4. Наличие стабильного Интернета в рабочие часы (чат, скайп)

5. Опыт разработки хотя бы на любительском уровне

6. Знание Objective-C и Java. Swift будет плюсом.

В настоящий момент рассматриваю только кандидатов с обязательным знанием iOS. Android будет плюсом.

Условия:

1. Испытательный срок - до конца мая

2. Оклад 800 USD в месяц + бонусы и переработки

3. Гибкий рабочий график

Обязанности:

Разработка ПО для мобильных устройств, полностью или частично