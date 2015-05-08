Требуется программист на постоянную работу. Удалённо, 20 часов в неделю. График гибкий, но должно быть стабильно 20 часов, либо больше. Требования: 1. Возможность разработки приложений для Android и iPhone/iPad ...
Прошивки на Андроид
Нужен человек разбирающийся в android. Нужно поставить на планшет asus nexus 7 приложение, либо взять готовое (вроде мультирум уже есть) , либо написать. Приложение должно грубо говоря делать из одного планшета несколько. Выглядит должно примерно так: выбираем нужный образ (прошивку) и заходим на нее, закончили работу с ней, перезагрузили планшет, выбрали и зашли на сл. прошивку. Прошивки должны все друг от друга отличаться, как будто это все разные устройства.
Все должно быть просто и удобно, так как надо будет постоянно заходить на разные прошивки.Смысл задания подобрать наиболее удобный способ это делать. Бюджет в зависимости от варианта.
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