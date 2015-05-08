Прошивки на Андроид

Нужен человек разбирающийся в android. Нужно поставить на планшет asus nexus 7 приложение, либо взять готовое (вроде мультирум уже есть) , либо написать. Приложение должно грубо говоря делать из одного планшета несколько. Выглядит должно примерно так: выбираем нужный образ (прошивку) и заходим на нее, закончили работу с ней, перезагрузили планшет, выбрали и зашли на сл. прошивку. Прошивки должны все друг от друга отличаться, как будто это все разные устройства.

Все должно быть просто и удобно, так как надо будет постоянно заходить на разные прошивки.Смысл задания подобрать наиболее удобный способ это делать. Бюджет в зависимости от варианта.