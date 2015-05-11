Android Webview. Камера. Выбор из галереи.

Приветствую! Нужно вызвать камеру из index.html, сделать фото, подтвердить фото, вставить фото в index.html без обращения к нативным функциям. Выбор из галереи аналогично.

Структура приложения: файл index.html в основе.

Весь js код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

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