Android Webview. Камера. Выбор из галереи.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка164 просмотра

Приветствую! Нужно вызвать камеру из index.html, сделать фото, подтвердить фото, вставить фото в index.html без обращения к нативным функциям. Выбор из галереи аналогично.

Структура приложения: файл index.html в основе.

Весь js код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

Оплата после теста лично, при встрече в Москве или через Яндекс деньги/ Webmoney(r-кошелек) / Сбербанк.

AndroidJavaScriptjQuery
10 лет назад
Chernoffn
Николай 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров