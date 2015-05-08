Мобильное приложение для нашего интернет-магазина

Необходимо написать мобильное приложение для iOS + Android.

В приложении краткое ТЗ, которое может будет изменено, но только перед началом разработки. Все будет утверждено.

P.S. Платформа: Android, iOS. Тоесть грубо говоря нужно 2 приложения под разные платформы с одинаковым функционалом.

От исполнителей хочу увидеть приблизительные строки и цену.