Дизайн Windows приложения

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Закрытнет заявок145 просмотров

Добрый день , хотел бы предложить вам проект window приложения.

Если вас заинтересовало это предложение , скажите , как мы можем связаться с вами.

5 лет назад
vianta
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров