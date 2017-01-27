IOS webview на С или ...

Всем привет, хотел бы купить приложение (заготовку) под iOS чтобы оно делало webview на экране - чисто рендеринг хтмл страницы из инета, адрес страницы я должен какой хочеш вбивать в конфиге (любой способ чем проще тем лучше) ссылки с этой страницы должны открываться внутри этого же webview. Компиляция под хcode 6. Если у вас есть демонстрация того что приложение проходит тесты то это сразу плюс. Дальнейшее расширения приложения возможно - идеи расскажу потом если всё будет хорошо складываться. Под андроид пока не надо с ноля но расширение под андроид возможно потом понадобится. Оплата вм* / яд / киви