IOS webview на С или ...

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Всем привет, хотел бы купить приложение (заготовку) под iOS чтобы оно делало webview на экране - чисто рендеринг хтмл страницы из инета, адрес страницы я должен какой хочеш вбивать в конфиге (любой способ чем проще тем лучше) ссылки с этой страницы должны открываться внутри этого же  webview. Компиляция под хcode 6. Если у вас есть демонстрация того что приложение проходит тесты то это сразу плюс. Дальнейшее расширения приложения возможно - идеи расскажу потом если всё будет хорошо складываться. Под андроид пока не надо с ноля но расширение под андроид возможно потом понадобится. Оплата вм* / яд / киви

AndroidiOS
8 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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