Мобильное приложение

Если возможно, то на зерокодинге. Чтобы была платная подписка, чтобы приложение было в плэй макете, аппсторе. так же в приложении будет справочная информация, будет продаваться программа по похудению и поддержанию здоровья. Очень желательно, чтобы было сопряжение с ...