Мобильное приложение

$1000
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1 просмотр
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Приложения под типо wildberries, только без оформления заказов, нужно будет просто создать базу данных для клиентов, добавить карту и систему оплаты онлайн

3 месяца назад
guest_1695020249304
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад