Мобильное приложение

1. простой дизайн (можно даже шаблонный взять - примеры скину) 2. Реклама от Яндекса, при нажатии на определённый участок экрана 3. 4 вкладки: "Играть", "Баланс", "Магазин", "Рефералы" 4. При нажатии кнопки "Играть", ...
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Приложения под типо wildberries, только без оформления заказов, нужно будет просто создать базу данных для клиентов, добавить карту и систему оплаты онлайн
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