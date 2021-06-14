Для работы над Android приложением доставки из интернет супермаркета требуется Kotlin разработчик. Требования: Опыт работы с Android SDK от 2 лет Опыт комерческой разработки от 1.5 года Опыт работы с ...
Приложение android
ТЗ
Приложение для рекламы
Оборудование
2ва экрана
первый 1280 на 800
второй 768 на 1366
Приложенеи должно автоматически обновляться, если появляется новая версия.
Сценарии работы приложения
1 - Приложение запускается впервые.
Приложение выполняет запрос к endpoint и получает Json
{
"cache":[
{"href":"pause1080x1920.jpg"},
{"href":"pause1080x1920.jpg"},
{"href":"afsadfasf.jpg"},
{"href":"afsadfasf.jpg"},
{"href":"pausemmm.jpg"}
],
"items":[
{"campaign_id":"pause","dur":5,"href":"pause1080x1920.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},
{"campaign_id":1222,"dur":5,"href":"afsadfasf.jpg","hrefm":"4354353.mp4"},
{"campaign_id":5444,"dur":5,"href":"89678986746.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},
{"campaign_id":5466,"dur":5,"href":"dsf67456.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},
{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.jpg","hrefm":"pausemmm.mp4"},
{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.mp4","hrefm":"pausemmm.jpg"},
{"campaign_id":"pause","dur":5,"href":"pause1080x1920.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},
{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.mp4","hrefm":"pausemmm.mp4"}
],
"board":{
"link":"https://st.de4.ru/pull/storage/EN200pjwj5EPS8Qq",
"id":"EN200pjwj5EPS8Qq"
}
}
cache - это файлы , которые нужно загрузить на оборудование, в кэш.
items - это ролики, файлы, которые нужно будет показывать. Начиная с первого и так далее.
href - это большой экран
hrefm - это маленький экран
dur - длина показа
board - это данные экрана
link - путь до файлов
Приложение парсит json. Загружает файлы на local и после этого начинает показ на экране.
--- Когда следующий на очереди слад на показ имеет () campaign_id = "pause" - то небходимо выполнить запрос на другой endpoint и получить данные по этому показу.
endpoint вернёт url файлов и ID кампании =
{"campaign_id":5444,"dur":5,"href":"89678986746.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"}
и это слад нужно будет показать вместо campaign_id = "pause"
--- Когда наступает 55 минута каждого часа мы выполняем шаг номер один.
Загружаем json, грузим файлы в cache.
--- Когда наступает 00 минут нового часа , то мы начинаем показ слайдов из загруженного json, который мы сделали на 55 минуте.
--- нужно , что бы приложение при каждом показе делал запрос на третий endpoint, для статистики
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