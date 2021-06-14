Приложение android

ТЗ

Приложение для рекламы

Оборудование

2ва экрана

первый 1280 на 800

второй 768 на 1366

Приложенеи должно автоматически обновляться, если появляется новая версия.

Сценарии работы приложения

1 - Приложение запускается впервые.

Приложение выполняет запрос к endpoint и получает Json

{

"cache":[

{"href":"pause1080x1920.jpg"},

{"href":"pause1080x1920.jpg"},

{"href":"afsadfasf.jpg"},

{"href":"afsadfasf.jpg"},

{"href":"pausemmm.jpg"}

],

"items":[

{"campaign_id":"pause","dur":5,"href":"pause1080x1920.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},

{"campaign_id":1222,"dur":5,"href":"afsadfasf.jpg","hrefm":"4354353.mp4"},

{"campaign_id":5444,"dur":5,"href":"89678986746.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},

{"campaign_id":5466,"dur":5,"href":"dsf67456.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},

{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.jpg","hrefm":"pausemmm.mp4"},

{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.mp4","hrefm":"pausemmm.jpg"},

{"campaign_id":"pause","dur":5,"href":"pause1080x1920.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"},

{"campaign_id":9886,"dur":5,"href":"111111111.mp4","hrefm":"pausemmm.mp4"}

],

"board":{

"link":"https://st.de4.ru/pull/storage/EN200pjwj5EPS8Qq",

"id":"EN200pjwj5EPS8Qq"

}

}

cache - это файлы , которые нужно загрузить на оборудование, в кэш.

items - это ролики, файлы, которые нужно будет показывать. Начиная с первого и так далее.

href - это большой экран

hrefm - это маленький экран

dur - длина показа

board - это данные экрана

link - путь до файлов

Приложение парсит json. Загружает файлы на local и после этого начинает показ на экране.

--- Когда следующий на очереди слад на показ имеет () campaign_id = "pause" - то небходимо выполнить запрос на другой endpoint и получить данные по этому показу.

endpoint вернёт url файлов и ID кампании =

{"campaign_id":5444,"dur":5,"href":"89678986746.jpg","hrefm":"pausemmm.jpg"}

и это слад нужно будет показать вместо campaign_id = "pause"

--- Когда наступает 55 минута каждого часа мы выполняем шаг номер один.

Загружаем json, грузим файлы в cache.

--- Когда наступает 00 минут нового часа , то мы начинаем показ слайдов из загруженного json, который мы сделали на 55 минуте.

--- нужно , что бы приложение при каждом показе делал запрос на третий endpoint, для статистики