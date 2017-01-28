Создание мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок160 просмотров

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zigzag_mobile.zigzag&hl=ru

нужна приложение такого типа кто делает

пишите сроки и цены 

8 лет назад
mag964
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров