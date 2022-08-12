Требуется разработать мобильное приложение-книгу для Android с 5 панелями: визуальная часть, 3 текстовые панели и панель для ответов. Необходима анимация текста персонажа и система репутации с изменением значений для развития сюжета. Приложение должно быть оптимизировано для быстрой работы при наличии множества сцен в Unity.