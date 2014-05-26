Наполнение ИМ

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок213 просмотров
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Наполнение интернет магазина на битриксе около 100 товаров. Указывайте цену за 1 товар и скайп для связи. Для тех кто сразу сможет приступить!!!

10 лет назад
ttton-s
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
nalmenn
Дилара 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Все рекомендую данного исполнителя. Четкое понимание, сверх быстрая работа, грамотные рекомендации. Большое спасибо за работу.
Рекомендую данного заказчика. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь в будущем еще на сотрудничество.
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