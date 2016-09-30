Полное наполнение интернет магазина

Со старого сайта на движке GoogleSites нужно перенести на новый сайт Wordpress вот такие статьи: 1) все отзывы http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto/osobennosti-remonta-vannoj-lublino 2) весь блог http://www.myhealthybath.com/blog 3) фото http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannih-komnat-foto 4) раздел "как надо" - http://www.myhealthybath.com/servis-remont-vannih-pod-kluch/remont-vannoj-delaem его также в блог То есть просто создается ...