Помощник контент-менеджера

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Закрыт24 заявки352 просмотра

Здравствуйте!

Нам требуется помощник контент-менеджера.

В круг задач входит:

- поиск информации в интернете

- заполнение сайтов предоставленными статьями и материалами

- добавление товаров в интернет-магазины

- заполнение таблиц excel

- выполнение задач контент-менеджера

- ежедневный отчет о работе

Оплата ежедневная, сдельная.

Нужен человек на полный рабочий день, т.к. работы много. То есть необходимо уделять работе минимум 5-6 часов в день (в какое время – решать вам)

Обязательные требования:

- знание Excel,

- умение осуществлять качественный поиск в интернете (правильно задавать запросы, чтобы находить максимум информации)

- возможность голосового общения через skype (желательно)

- знание хотя бы одной cms (желательно)

- ответственность, соблюдение сроков

В отклике, пожалуйста, указывайте минимальный для вас уровень з/п за день и сколько часов в день готовы уделять работе, а также сможете ли вы выполнять все задачи указанные в проекте.

11 лет назад
Adell77
Ирина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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