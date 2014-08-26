Необходимо наполнить интернет-магазин, занимающейся продажей дверей. Товары и их изображения можно будет брать с сайта производителя. Указывайте примерную стоимость наполнения за один товар.
Помощник контент-менеджера
Здравствуйте!
Нам требуется помощник контент-менеджера.
В круг задач входит:
- поиск информации в интернете
- заполнение сайтов предоставленными статьями и материалами
- добавление товаров в интернет-магазины
- заполнение таблиц excel
- выполнение задач контент-менеджера
- ежедневный отчет о работе
Оплата ежедневная, сдельная.
Нужен человек на полный рабочий день, т.к. работы много. То есть необходимо уделять работе минимум 5-6 часов в день (в какое время – решать вам)
Обязательные требования:
- знание Excel,
- умение осуществлять качественный поиск в интернете (правильно задавать запросы, чтобы находить максимум информации)
- возможность голосового общения через skype (желательно)
- знание хотя бы одной cms (желательно)
- ответственность, соблюдение сроков
В отклике, пожалуйста, указывайте минимальный для вас уровень з/п за день и сколько часов в день готовы уделять работе, а также сможете ли вы выполнять все задачи указанные в проекте.
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