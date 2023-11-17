Разработать дизайн продающего банера.

Требуется аватарка и банер, в стиле нфт,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы строительная компания которая занимается ремонтом квартир и строительством домов.
Планируем сделать рекламный куб размером 2м2 на 2м2 на 2м2.
Необходимо придумать продающий дизайн. За основу необходимо использовать наши три сайта:
https://adeo.studio/ и https://aleksstroitel.ru/ и aleksstroitel.ru.tilda.ws
Пример - в приложении уже есть созданный банер на прицеп, но он не продающий.
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