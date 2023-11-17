Разработать дизайн продающего банера.

Мы строительная компания которая занимается ремонтом квартир и строительством домов.

Планируем сделать рекламный куб размером 2м2 на 2м2 на 2м2.

Необходимо придумать продающий дизайн. За основу необходимо использовать наши три сайта:

https://adeo.studio/ и https://aleksstroitel.ru/ и aleksstroitel.ru.tilda.ws

Пример - в приложении уже есть созданный банер на прицеп, но он не продающий.