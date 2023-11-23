Обробити 7 фотографій, щоб вони мали один відтінок з відео

$10
Обработка фотографийЗавершен10 заявок73 просмотра
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Є отакі фото

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M8e429KiBPLjMI4vsrT4kp9oqtQDgZ8S

Є отакі відео

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jBnp2inxl_1xfWOL4_U3pRd2JAcatJzu

Потрібно надати фото відтінку, схожого до відтінка відео, щоб в стрічці інстаграм все було гармонійно
Отак https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ODqba4jwLH4AngnnHlgOurB1ZgGS27sF

месяц назад
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
Выбранный исполнитель
Karfagen90
54 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$10
1 день
UAH
Все чітко і дуже швидко, дякую
Все добре,замовнік супер.