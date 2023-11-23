Потрібно доповнити картинку з допомогою Фотошоп, Картинка 1 - було Картинка 2 - потрібний результат Щоб стілаж став двохстороній. Пропонуйте ціну, картинок близько 15-20 шт
Обробити 7 фотографій, щоб вони мали один відтінок з відео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є отакі фото
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M8e429KiBPLjMI4vsrT4kp9oqtQDgZ8S
Є отакі відео
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jBnp2inxl_1xfWOL4_U3pRd2JAcatJzu
Потрібно надати фото відтінку, схожого до відтінка відео, щоб в стрічці інстаграм все було гармонійно
Отак https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ODqba4jwLH4AngnnHlgOurB1ZgGS27sF
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