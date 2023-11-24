Розміщення відгуків в Google My Business (google maps)

Нам необхідно розмістити на 2 точках, 44 відгуків за один місяць. Тобто на одну точку, 22 відгуки на місяць, по 1 відгуку на день (якщо враховувати лише робочі дні)

Важливі для нас умови:

Українські акаунти (не індусів, арабів і тд.)

Не нові Акаунти (створені не тиждень тому)

Не повинні бути заспамленими, виглядати органічно

*Бажано щоб регіональність акаунту з якого буде залишатися відгук, співпадав з регіоном точки на карті (якщо акаунт з міста києва, то відгуки він повинен розміщувати саме на київських точках)

Оплата пiсля розміщення відгуку, за умовою видимості відгуку на сторонніх акаунтах або режимі інкогніто.

Перевірка: в робочому фалі ви вносите дату публікації та посилання на відгук, я буду перевіряти з режиму інкогніто чи дійсно відгук розміщено.

Готові коментарі в робочому файлі)