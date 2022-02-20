Бот для вконтакте

Нужен бот для автоторговли в текстовой игре "Подземелья колодца".

Торговля должна происходить следующим образом -

1. Бот раз в 30 минут отправляет заранее вписанное в код сообщение в беседу. (обычное сообщение)

2. Кто-то отправляет ему [товар] - предмет который бот скупает. (Сообщение типа "Передать [товар]", ответ на сообщение моего бота)

3. Приходит подтверждение от бота игры - (Сообщение типа "[Имя], получено [товар] от игрока [имя отправителя]")

4. Бот САМ находит отправителя и оплачивает товар. (Сообщение типа "Передать [оплата]", ответ на сообщение покупателя из пункта 2)

ВАЖНО - бот не должен вестись на обманки, т.е. писать "Передать [предмет]" только тогда, когда это надо

Язык написание - Python 3 любой версии, библиотека для взаимодействия - vk api, через longpoll.

Код бота который я написал - [code]﻿#-*- coding: utf-8 -*-

import vk_api

import time

print('Бот открыт')

from vk_api.longpoll import *

from vk_api.utils import *

from vk_api import VkUpload

token = "токен аккаунта, сюда токен для доступа к аккаунту ВК"

def msg():

vk_session.method('messages.send', {'peer_id': event.peer_id,

'reply_to': event.message_id,

'message': mess,

'random_id': 0,

'forward_message': time.sleep(0.001)})

vk = vk_api.VkApi(token=token, api_version='5.89')

vk_session = vk_api.VkApi(token=token)

longpoll = VkLongPoll(vk_session)

vk = vk_session.get_api()

while True:

try:

for event in longpoll.listen():

if event.type == VkEventType.MESSAGE_NEW and event.text:

response = event.text

if '/тест' in response:

mess = 'Бот работает'

msg()

except Exception:

pass

[/code]

Задача относительно простая, я просто не шарю в этом.