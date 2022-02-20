Бот для вконтакте

Написать веб приложение с веб интерфейсом в виде отчетов-таблицы, используя несколько источников данных по API: маркетплейсы Wildberries и Ozon, 1с, google таблицы. Подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для автоторговли в текстовой игре "Подземелья колодца".
Торговля должна происходить следующим образом -
1. Бот раз в 30 минут отправляет заранее вписанное в код сообщение в беседу. (обычное сообщение)
2. Кто-то отправляет ему [товар] - предмет который бот скупает. (Сообщение типа "Передать [товар]", ответ на сообщение моего бота)
3. Приходит подтверждение от бота игры - (Сообщение типа "[Имя], получено [товар] от игрока [имя отправителя]")
4. Бот САМ находит отправителя и оплачивает товар. (Сообщение типа "Передать [оплата]", ответ на сообщение покупателя из пункта 2)
ВАЖНО - бот не должен вестись на обманки, т.е. писать "Передать [предмет]" только тогда, когда это надо
Язык написание - Python 3 любой версии, библиотека для взаимодействия - vk api, через longpoll.
Код бота который я написал - [code]#-*- coding: utf-8 -*-
import vk_api
import time
print('Бот открыт')
from vk_api.longpoll import *
from vk_api.utils import *
from vk_api import VkUpload
token = "токен аккаунта, сюда токен для доступа к аккаунту ВК"
def msg():
vk_session.method('messages.send', {'peer_id': event.peer_id,
'reply_to': event.message_id,
'message': mess,
'random_id': 0,
'forward_message': time.sleep(0.001)})
vk = vk_api.VkApi(token=token, api_version='5.89')
vk_session = vk_api.VkApi(token=token)
longpoll = VkLongPoll(vk_session)
vk = vk_session.get_api()
while True:
try:
for event in longpoll.listen():
if event.type == VkEventType.MESSAGE_NEW and event.text:
response = event.text
if '/тест' in response:
mess = 'Бот работает'
msg()
except Exception:
pass
[/code]
Задача относительно простая, я просто не шарю в этом.
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