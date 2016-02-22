Онлайн игра по мотивам Бойцовского клуба, Carnage.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт9 заявок229 просмотров

Нужно сделать с ноля проэкт (Онлайн игра) на подобии carnage.ruЗа подробностями в личку.

9 лет назад
lomonosov255
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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