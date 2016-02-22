Необходимо написать веб-приложение простой настольной игры с простейшей схематичной графикой, для размещения на странице сайта (wordpress). Пошаговая игра в формате человек против компьютера. Правила и алгоритм ИИ я подскажу. Подробности об игре здесь: http://igra-kwadrat.ru/
Простая Javascript игра
Нужно сделать простую javascript игру для развития интеллекта
Аналог
http://wikium.ru/game/speed-sort
Смысл в том, чтобы одни элементы стрелкой клавиатуры отправить влево, другие вправо
API взять из игры
http://brainapps.ru/game/play/GeoSwitching
Там json http://brainapps.ru/gameapi
В результате
html страница с игрой + дизайн
php скрипт, выдающий json и принимающий (без каких либо действий с базой, можно брать копию json brainapps.ru)
После удачной разработки первой игры, возможен заказ еще 10 подобных
Оплата яндекс деньги
Заявки фрилансеров
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