Создание гонки с видом сверху на SFML c++

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Мне нужна игра про гонки с видом сверху с использованием SFML c++ также нежно чтобы она была написана с использованием ООП( обьектно ориентированное программирование)

12 дней назад
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