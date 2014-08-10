Сайт на Yii

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется создать максимально простой сайт, как вариант аналог/копию того сайта который Вы сделали недавно, но обязательно с применением технологий Yii phg js qeri

JavaScriptYii
10 лет назад
blan55
69 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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