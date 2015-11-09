Создание сайта

Добрый день, уважаемые исполнители. Есть сайт http://xtens.ru/ требуется сделать идентичный дубликат данного сайта с системой управления на Ваше усмотрение. Интересует стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сайт с наполнением, на английском языке и раскрутить его для поисковиков
Великобритании, тематика туризм.
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