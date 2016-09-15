Создать сайт, на подобие сайта

Нужно сделать сайт для начинающей малочисленной организации, с возможностью рекламы и последующего продвижения, чтобы компания была узнаваема в интернете и за счет количества приходящих заказов компания из малочисленной превратилась в многочисленную.Компания занимается предложением услуг в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт, на подобие http://swopshop.com/
С авторизацией пользователей, админкой, каталог товаров, (БД), системой сообщений.
CRM, DB (MySQL / PostgreSQL / Firebase), CMS, HTML5, CSS3, programming (python / ruby on rails / php 5) , JavaScript, JQuery, AngularJS (желательно).
Дизайн и верстка будет готова в течении недели+
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт7 лет назад
С 2011 г есть сайт [code]http://www.teddyhostelriga(точка)com/ [/code] Хостела в Риге, Латвия. С мая 2014 не работает русская версия, только английская. Дизайн устарел. С самого сайте нет бронирований. Надо: Изменить дизайн, оптимизировать под поиск поставить модуль бронирования TravelLine Ориентир – что то вроде http://hostelhl.ru/Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима разработка сайта сервисного центра. От Вас требуется работа под ключ, которая включает в себя: 1) Продумать структуру сайта, сделать прототип; 2) Создать сайт со всем функционалом и дизайном; 3) Наполнить сайт текстами в соответствии с семантическим ядром; Максимально приближенный ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! необходимо разработаь сайт для газеты на подобие http://gazeta31.ru/ Сколько будет стоить и сроки?Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Нужно сделать не особо сложный сайт, похожий на этот [url=http://www.komgr163.ru/]www.komgr163.ru/[/url] Ранее предпочтение отдавалось CMS Joomla, но на данный момент можем рассмотреть и любую другую. ВАЖНО!!! Обязательно указывайте хотя-бы ориентировочную цену, иначе вы нам будете не интересны.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт7 лет назад
Дизайн в ярких тонах Система управления сайтом на рассмотрение разработчикаСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется создание сайта под ключ ( продовольственная компания ), дизайн сайта, логотипа, этикетки. Верстка и наполнение страниц. Создание корпоративной почты ( 4-5 ящиков), Создание Яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге. срок исполнения 7 дней.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужен мощный продающий лендинг. Тематика - аудио техника высокого класса. Через сам лендинг продажи вестись не будут. Поэтому его цель - лидогенерация. От Вас: - сроки - стоимость Пожалуйста, указывайте сразу стоимость и сроки!!! Оплата по факту выполненной работыСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый, необходимо доработать верстку + функционал (редизайн + новый функционал) по новому шаблону. Предыдущая компания сорвала дедлайн и сделала все примерно на 65%. Подключена сетка bootstrap, но она не корректно работает на товарах и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад