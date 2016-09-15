Создать сайт, на подобие сайта

С 2011 г есть сайт [code]http://www.teddyhostelriga(точка)com/ [/code] Хостела в Риге, Латвия. С мая 2014 не работает русская версия, только английская. Дизайн устарел. С самого сайте нет бронирований. Надо: Изменить дизайн, оптимизировать под поиск поставить модуль бронирования TravelLine Ориентир – что то вроде http://hostelhl.ru/