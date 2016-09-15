Создать сайт, на подобие сайта

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок123 просмотра
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Нужно создать сайт, на подобие  http://swopshop.com/ 

С авторизацией пользователей, админкой, каталог товаров, (БД), системой сообщений.

CRM, DB (MySQL / PostgreSQL / Firebase), CMS, HTML5, CSS3, programming (python / ruby on rails / php 5) , JavaScript, JQuery, AngularJS (желательно).

Дизайн и верстка будет готова в течении недели+

7 лет назад
paul8julia
Павел Сил 
40 летИзраиль
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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