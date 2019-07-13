Доработки на сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок286 просмотров

На сайте на WP необходимо разместить и корректно настроить:

1. Robots.txt

2. 404 страница

3.  Микроразметка

4.  Sitemap.xml

5. 301 редирект

6. Работа сайта при отключенных java script

7. Карта сайта sitemap.html 

8. Ссылка на пользовательское соглашение

9. Плагин Турбо страниц

10. Счетчики посещаемости через google Tag maneger

JavaWordPress
6 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров