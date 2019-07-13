Внести правки на сайт - программно и через настройки шаблона в админке

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Пункты доработки магазина

Страница главной категории: Со страницы родительской категории (самой главной) убрать фильтры слева. В подкатегория фильтры оставить не тронутыми.

Фильтры: сделать вывод заголовка страницы и индивидуального текста к странице с фильтрами. На странице с применнеым фильтром должен изменяться заголовок он формируется как Название раздела + фильтры, а текст описания должен выводить не общий с категории, а из описания выбранного атрибута фильтра.