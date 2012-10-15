Фото галерея WORDPRESS

Здравствуйте,есть,сайт ,ссылка в приложении в документе ворд,сайт на WORDPRESS.

Необходимо установить плагин,модуль как называется правильно не знаю) фото галереи,что бы админ мог на любую страницу выводить фото галерею,обычный лайтбокс с перелистыванием стрелочек назад вперед.

1.Нужна возможность создавать альбомы.

2.Нужна возможность размещать фото на любой странице сайта

3.Вид фото нужен как здесь : http://www.houzz.com/photos/users/gauhar/p/16 (я про расположение фото)

Жду предложений,обязательно сразу пишите стоимость и срок.

Приоритет цене и отзывам в подобной сфере работ.

Можно работать по предоплате !