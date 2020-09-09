Интеграция верстки интернет-магазина на CMS

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка280 просмотров

Персональный заказ, тз в скайпе.

Функционал работы сайта необходимо реализовать основываясь на верстке сайта.

Функционал который не входит в предоставленную верстку, будет оплачиваться отдельно.

5 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
онлайн
5 лет назад
$1500
31 день
Андрей, отличный человек и программист. Будем работать дальше. Рекомендую к сотрудничеству.
Юрий, отличный заказчик, который действительно знает свое дело. Рад был поработать. Четкие задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
онлайн
5 лет назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)