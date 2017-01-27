Исправить ошибку на сайте с DLE 11.1

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка110 просмотров

Есть сайт на DLE 11.1

На сайте адаптивная верстка

При просмотре сайта с мобильного телефона или же в браузере при сжатии окна, когда идет адаптация под экран, верхнее меню группируется.

Нажимая на эту группировку на главной странице выдается белый фон - это и есть ошибка.

На внутренних страницах все работает - отображается меню.

Суть ошибки: пропадает содержимое меню на главной странице при адаптации разрешения экрана.

Оплата только по факту! Предоплаты нет.

WebMoney BL = 70

Аттестат: Начальный.

Или Яндекс.Деньги.

DLE
8 лет назад
kvitchatyy
Владислав 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$8
1 день
исполнителя рекомендую! быстро и качественно выполнил задачу.
Четкое задание, положительное общение, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад