Установить и настроить слайдер Сам сайт фиксированной ширины, но слайдер должен быть на всю страницу. Сайт и пояснения в личку. Сделка без риска или постоплата. Сделать надо в течении ...
Исправить ошибку на сайте с DLE 11.1
Есть сайт на DLE 11.1
На сайте адаптивная верстка
При просмотре сайта с мобильного телефона или же в браузере при сжатии окна, когда идет адаптация под экран, верхнее меню группируется.
Нажимая на эту группировку на главной странице выдается белый фон - это и есть ошибка.
На внутренних страницах все работает - отображается меню.
Суть ошибки: пропадает содержимое меню на главной странице при адаптации разрешения экрана.
Оплата только по факту! Предоплаты нет.
WebMoney BL = 70
Аттестат: Начальный.
Или Яндекс.Деньги.
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