Исправить ошибку на сайте с DLE 11.1

Есть сайт на DLE 11.1

На сайте адаптивная верстка

При просмотре сайта с мобильного телефона или же в браузере при сжатии окна, когда идет адаптация под экран, верхнее меню группируется.

Нажимая на эту группировку на главной странице выдается белый фон - это и есть ошибка.

На внутренних страницах все работает - отображается меню.

Суть ошибки: пропадает содержимое меню на главной странице при адаптации разрешения экрана.

Оплата только по факту! Предоплаты нет.

WebMoney BL = 70

Аттестат: Начальный.

Или Яндекс.Деньги.