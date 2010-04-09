Корзина для сайта на NetCat

Нужен человек имеющие опыт разработки модулей на NetCat. Требуется создать простую корзину на сайте.

Пользователь при просмотре каталога товаров может нажать на кнопку "добавить в заказ" и товар добавится в корзину.

Даже если пользователь вышел и через время вернулся на сайт, корзина должна быть с теми заказанными товарами.

Никаких цен, регистраций, отслеживаний заказа, просто после нажатия "подтвердить заказ" выводится окно для ввода контактных данных и после ввода корректных данных письмо отправляется администратору а корзина очищается.

Пишите, пожалуйста, если действительно имеете опыт работы с данной системой.

Сайт и дополнительную информацию предоставлю в ЛС или при общении в icq.