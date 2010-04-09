Корзина для сайта на NetCat

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка198 просмотров

Нужен человек имеющие опыт разработки модулей на NetCat. Требуется создать простую корзину на сайте.

Пользователь при просмотре каталога товаров может нажать на кнопку "добавить в заказ" и товар добавится в корзину.

Даже если пользователь вышел и через время вернулся на сайт, корзина должна быть с теми заказанными товарами.

Никаких цен, регистраций, отслеживаний заказа, просто после нажатия "подтвердить заказ" выводится окно для ввода контактных данных и после ввода корректных данных письмо отправляется администратору а корзина очищается.

Пишите, пожалуйста, если действительно имеете опыт работы с данной системой.

Сайт и дополнительную информацию предоставлю в ЛС или при общении в icq.

15 лет назад
pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
3 дня
Все было сделано на профессиональном уровне с учетом всех пожеланий заказчика. Буду обращаться еще, если потребуется работа с NetCat.
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

renex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад