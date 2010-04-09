Требуется настроить закрытый раздел на сайте на CMS joomla, в который смогут попасть только те люди, у которых есть свой пароль для входа.
Корзина для сайта на NetCat
Нужен человек имеющие опыт разработки модулей на NetCat. Требуется создать простую корзину на сайте.
Пользователь при просмотре каталога товаров может нажать на кнопку "добавить в заказ" и товар добавится в корзину.
Даже если пользователь вышел и через время вернулся на сайт, корзина должна быть с теми заказанными товарами.
Никаких цен, регистраций, отслеживаний заказа, просто после нажатия "подтвердить заказ" выводится окно для ввода контактных данных и после ввода корректных данных письмо отправляется администратору а корзина очищается.
Пишите, пожалуйста, если действительно имеете опыт работы с данной системой.
Сайт и дополнительную информацию предоставлю в ЛС или при общении в icq.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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