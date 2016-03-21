Магазин на на Prestashop

Здравствуйте ув. исполнители. Есть сайт на ModX, необходимо установить на сайт для редактирования страниц визуальный редактор TinyMCE, возможно другой наиболее лучший. Интересует стоимость и сроки. Требуется ещё небольшие доработки по обсуждению, после ...