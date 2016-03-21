Магазин на на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка122 просмотра

Ищу специалиста по Prestashop, чтобы сделать интернет магазин с простым конструктором товаров по типу :

http://custom.mon-cheval.com/configurator-Saddlepad-classic-paddock-sports-customize-62-p.htm

Вся графика готовая и сверстана, пишите сразу цену и сроки, работа срочная, оставляйте заявку только если можете сразу приступить

PrestaShop
9 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров