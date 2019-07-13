Мелкая правка DLE (после переноса)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок201 просмотр

Здравствуйте. После переноса сайта на DLE появилась ошибка. Никаких правок не осуществлялось.

"Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in /home/p37038/www/url/engine/modules/show.custom.php

on line 451"

DLE
6 лет назад
kpytnk
Никита 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров