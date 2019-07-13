MODX Rev

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

В интернет-магазине подключить выбор доставки Boxberry и доставки водителем компании.

Доработать функционал с оплатой онлайн.

Доработать поиск по фильтрам (бренд, артикул, направление и пр.)

Сайт на MODX Rev.

более подробное ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/AKhZXRTw4vR93A

Буду выбирать по бюджету, так что прошу не завышать.

Если сработаемся будут постоянные доработки данного магазина так как это только первая часть ТЗ

MODX
6 лет назад
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39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров