Перенос сайта + добавление плагина +мелкие правки +парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки146 просмотров

Есть сайт: https://roll-wheel.pro/ – нужно перенести его на другой домен 

Добавить плагин с парсингом товаров у поставщиков.  (покажу который, куплю)

Спарсить 2а сайта поставщиков. 

Добавить возможность что-бы можно было назначать категории и подкатегории, сейчас какой-то баг... 

Сайт на opencart

Opencart
6 лет назад
gorasul
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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