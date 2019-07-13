Сайт на вордпресс - biland2019.fox-it.com.ua Пункты доработки магазина Страница главной категории: Со страницы родительской категории (самой главной) убрать фильтры слева. В подкатегория фильтры оставить не тронутыми. Фильтры: сделать вывод заголовка ...
Перенос сайта + добавление плагина +мелкие правки +парсинг
Есть сайт: https://roll-wheel.pro/ – нужно перенести его на другой домен
Добавить плагин с парсингом товаров у поставщиков. (покажу который, куплю)
Спарсить 2а сайта поставщиков.
Добавить возможность что-бы можно было назначать категории и подкатегории, сейчас какой-то баг...
Сайт на opencart
Заявки фрилансеров
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