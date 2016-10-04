Наложить новую версту на старый сайт.

Работа начата и ее надо закончить!

1. Создать шаблон для Joomla 3.6 на основе готовой адаптивной вёрстки (html, css, javascript).

1.1 Вёрстка создана только для двух страниц (главная и услуги). Необходимо доработать дизайн для остальных страниц

1.2 Использование SASS обязательно

2. Проверить связанные модули, при необходимости внести изменения на основе новой вёрстки. (Отзывы, слайдеры, рассылка, услуги)

3. Активировать модуль услуг (прайс-лист)

4. Все изменения будут проводиться на DEV версии сайта. По окончанию работ необходимо будет установить шаблон на production caйт и произвести все необходимые изменения для нормальной работы сайта

Сделано:

Шаблон добавлен и настроен. Необходимо настроить компоненты и модули.

Протестировать их. Пункты 2, 3, 4 из прошлого письма

Все связанные с работой замечания/улучшения приветствуются.

Жду предложений.

ПРОСЬБА , Кто просит предоплату , не писать .