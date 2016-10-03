Требуется незначительная работа на движке Wordpress

Есть проект - платформа для киберспорта. Проект делается на модх. По срокам - не успеваем реализовать функционал отвечающий за построение сетки игроков перед турниром. Нужно реализовать до 7го числа (и протестировать) Желательно сделать к 5-6 числу. Пример ...