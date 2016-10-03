Требуется незначительная работа на движке Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки178 просмотров
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Есть блог на WordPress. Требуется незначительная работа:

Установить Webvisor 

Блок рассылки 

Установить вебформы подписки, чтобы собирались подписчики в mailerlite (оттуда же форма подписки)

Настроить теги (отображение как в исходном шаблоне)

Настроить блок "Комментарии, случайный, популярные"

Установить блок комментариев disqus.com под каждой статьей

Вывести показ цифр при лайках в соцсетях - Facebook и Twitter

Добавить иконки соцсетей (из исходного шаблона) в полоску меню

Блок "Подписаться на обновления" из sumo.me

Пишите, кто хочет поработать, рассмотрю только с опытом WP.

WordPress
7 лет назад
Rotor26
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад