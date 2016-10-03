Турнирная сетка на ModX

Есть проект - платформа для киберспорта. Проект делается на модх. По срокам - не успеваем реализовать функционал отвечающий за построение сетки игроков перед турниром.

Нужно реализовать до 7го числа (и протестировать) Желательно сделать к 5-6 числу.

Пример сетки - http://dota2.starladder.tv/league/star?stage=17910

http://www.cyberforum.ru/algorithms/thread1411627.html - вот тут обсуждение подобной задачи я нашел в интернет

там двойная сетка... Double Elimination называют такую сетку... у проигравших есть шанс вернуться в борьбу и выиграть турнир. http://www.picshare.ru/uploads/140609/L6D3w6XP4R.gif (схема сетки)

Задача - сгенерировать эту таблица из пула игроков... т.е. в заданный момент, по нажатию кнопки - мы генерируем сетку случайным образом из общего количества участников.

Это первый шаг.

2 шаг - это так называемая комната матча. В ней пользователи, которые сыграли друг с другом должны иметь возможность задать результаты. Т.е. например мы с вами сыграли игру. Заходим после этого на сайт, нажимаем на ссылку - открывается диалоговое окно - я ввожу результат. Например - вы победили. Я ставлю 0:1... вы заходите и подтверждаете...

после того как подтвердили результаты - турнирная сетка перестраивается