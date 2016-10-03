Турнирная сетка на ModX

Нужно натянуть верстку на вордпресс движок danieru.bget.ru [url=https://vk.com/whatev3ryoulike]vk.com/whatev3ryoulike[/url] Срок 1 день Никаких предоплат
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Есть проект - платформа для киберспорта. Проект делается на модх. По срокам - не успеваем реализовать функционал отвечающий за построение сетки игроков перед турниром.
Нужно реализовать до 7го числа (и протестировать) Желательно сделать к 5-6 числу.
Пример сетки - http://dota2.starladder.tv/league/star?stage=17910
http://www.cyberforum.ru/algorithms/thread1411627.html - вот тут обсуждение подобной задачи я нашел в интернет
там двойная сетка... Double Elimination называют такую сетку... у проигравших есть шанс вернуться в борьбу и выиграть турнир. http://www.picshare.ru/uploads/140609/L6D3w6XP4R.gif (схема сетки)
Задача - сгенерировать эту таблица из пула игроков... т.е. в заданный момент, по нажатию кнопки - мы генерируем сетку случайным образом из общего количества участников.
Это первый шаг.
2 шаг - это так называемая комната матча. В ней пользователи, которые сыграли друг с другом должны иметь возможность задать результаты. Т.е. например мы с вами сыграли игру. Заходим после этого на сайт, нажимаем на ссылку - открывается диалоговое окно - я ввожу результат. Например - вы победили. Я ставлю 0:1... вы заходите и подтверждаете...
после того как подтвердили результаты - турнирная сетка перестраивается
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