Программные правки (сайт на самописе)

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок174 просмотра
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Реализация правок согласно ТЗ (в приложении).

7 лет назад
sabinajulia
Юлия 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
livecaiv
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
13 дней назад
7 лет назад
$3
1 день
Очень четко всё сделано. Своевременная обратная связь. Сроки соблюдены. Довольна сотрудничеством. Рекомендую!
Работал с Юлией в первый раз. Сразу дала понять что необходимо сделать, после полученный работы сделала перевод средств. Остался доволен) Рекомендую к сотрудничеству!