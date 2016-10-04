Верстка на wp + перенос контента

Доброго вам дня.

Ищу исполнителя, сайт: sv-voyage39.ru

делали давно на джумле. сейчас черт ногу сломит, да и еще и взламывают после каждой чистки. видимо дыра в ядре, поэтому хочу перенести на ВП.

макет в псд есть.

1) наверстать в вордпресс

2) сделать удобную и понятную систему для добавления туров для менеджеров. как? на ваше усмотрение, главное чтобы было быстро и понятно простому пользователю, там в остатке: заполнение полей (название, дни, стоимость, цена) и загрузка картинок

3) сделать нормальный слайдер блин

4) перенести 7 туров, показать мне, как их добавлять-редактировать, чтобы я менеджерам передал эту инфу

5) перенести контент с др страниц, там их 3

6) по мелочи

указывайте цену в рублях за все под ключ, если не хватает информации для определения ценника - пишите в лс.

указывайте сразу скайп

оплата: киви, тиньков, сбер, ЯД

если у вас нет отзывов - то предоплата 0 рублей

пилите на своем хостинге - 1000р

переносите ко мне - оплачиваю все

пишите когда готовы приступить, нужно начать завтра-послезавтра