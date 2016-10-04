Верстка на wp + перенос контента

Нужно натянуть верстку на вордпресс движок danieru.bget.ru [url=https://vk.com/whatev3ryoulike]vk.com/whatev3ryoulike[/url] Срок 1 день Никаких предоплат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго вам дня.
Ищу исполнителя, сайт: sv-voyage39.ru
делали давно на джумле. сейчас черт ногу сломит, да и еще и взламывают после каждой чистки. видимо дыра в ядре, поэтому хочу перенести на ВП.
макет в псд есть.
1) наверстать в вордпресс
2) сделать удобную и понятную систему для добавления туров для менеджеров. как? на ваше усмотрение, главное чтобы было быстро и понятно простому пользователю, там в остатке: заполнение полей (название, дни, стоимость, цена) и загрузка картинок
3) сделать нормальный слайдер блин
4) перенести 7 туров, показать мне, как их добавлять-редактировать, чтобы я менеджерам передал эту инфу
5) перенести контент с др страниц, там их 3
6) по мелочи
указывайте цену в рублях за все под ключ, если не хватает информации для определения ценника - пишите в лс.
указывайте сразу скайп
оплата: киви, тиньков, сбер, ЯД
если у вас нет отзывов - то предоплата 0 рублей
пилите на своем хостинге - 1000р
переносите ко мне - оплачиваю все
пишите когда готовы приступить, нужно начать завтра-послезавтра
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