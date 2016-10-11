Необходимо сделать небольшие доработки. Open Cart

Сайт: mir-igrushek_kz

1. Убрать дубль главной страницы в длинном варианте (он возникает когда с внутренней страницы нажимаешь на лого и

переходишь на главную, это самый простой способ ее вызвать).

2. Перенести заголовок H1 в начало кода страниц после метатегов и сделать его действительно Заголовком.

3. Редактор не работает нигде на сайте. В товарах (не выделяет жирным,

курсивом; Шрифт не делается "больше, меньше"; съезжаются строки когда

ставишь редактор "маркированный список", стили). В Статьях: невозможно

делать редактирование текста (не по стилям, никак). Если можно, то

совсем бы его заменить на толковый.

4. Поменять месторасположение текстового материала в каталоге. (Сейчас он при публикации выходит

поверх товаров, а надо сделать что бы он выходил ниже пагинатора).

Пишите пожалуйста цену и сроки обязательно.