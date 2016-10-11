Нужно натянуть верстку на вордпресс движок danieru.bget.ru [url=https://vk.com/whatev3ryoulike]vk.com/whatev3ryoulike[/url] Срок 1 день Никаких предоплат
Необходимо сделать небольшие доработки. Open Cart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: mir-igrushek_kz
1. Убрать дубль главной страницы в длинном варианте (он возникает когда с внутренней страницы нажимаешь на лого и
переходишь на главную, это самый простой способ ее вызвать).
2. Перенести заголовок H1 в начало кода страниц после метатегов и сделать его действительно Заголовком.
3. Редактор не работает нигде на сайте. В товарах (не выделяет жирным,
курсивом; Шрифт не делается "больше, меньше"; съезжаются строки когда
ставишь редактор "маркированный список", стили). В Статьях: невозможно
делать редактирование текста (не по стилям, никак). Если можно, то
совсем бы его заменить на толковый.
4. Поменять месторасположение текстового материала в каталоге. (Сейчас он при публикации выходит
поверх товаров, а надо сделать что бы он выходил ниже пагинатора).
Пишите пожалуйста цену и сроки обязательно.
- Похожие заказы
- $23Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимы доработки компонента на WP. Требуется начальный уровень английского, так как ТЗ на английском. Подробности вышлю на почту.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Особенно - заточенную под работу с изображениями.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Реализация правок согласно ТЗ (в приложении).Завершен7 лет назад
Есть блог на WordPress. Требуется незначительная работа: Установить Webvisor Блок рассылки Установить вебформы подписки, чтобы собирались подписчики в mailerlite (оттуда же форма подписки) Настроить теги (отображение как в исходном шаблоне) Настроить блок "Комментарии, случайный, популярные" Установить блок комментариев disqus.com под каждой ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть проект - платформа для киберспорта. Проект делается на модх. По срокам - не успеваем реализовать функционал отвечающий за построение сетки игроков перед турниром. Нужно реализовать до 7го числа (и протестировать) Желательно сделать к 5-6 числу. Пример ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
1 — настройка редиректа, исправление работы карты в разделе «контакты»; вот тут http://www.ozbi.ru/ru/content/dlya-distribyutorov внизу есть ссылка на форму обратной связи. при клике попадаем вот сюда: http://www.ozbi.ru/contact, нужно чтобы вот сюда попадал пользователь: http://www.ozbi.ru/ru/contact 2 — добавление ...Завершен7 лет назад
- $15
Сделать из 7 bootstrap-страниц готовые страницы для загрузки под WordPress. Вся дополнительная информация по скайпуСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день Ищу специалиста для сопровождения и создания новых проектов на ЦМС Джумла. Требования: 1) Наличие скайп и возможность общаться голосом 2) Опыт в создании сайтов, знание модулей. 3) Ответственность - соблюдение указанных сроков 4) Умение и желание проверять собственную работу. Оплата ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Из за настроек есть проблемы в формировании ulr на сайте. Необходимо поправить ошибки. Более подробно в ЛС.Завершен7 лет назад