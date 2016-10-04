Натянуть небольшой сайт на Wordpress

Необходимо натянуть этот сайт http://belousova.photo/ на WP.

1) Нужно, чтобы пользователь мог редактировать через админку фотографии и видео на странице "Обо мне". К превьюшкам прикрутить галерею с лайтбоксом.

2) Страницу "Портфолио" сделать в качестве блога (например, как здесь http://akinyapin.com/).

Жду предложений с ценой и сроками.