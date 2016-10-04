Натянуть небольшой сайт на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок168 просмотров
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Необходимо натянуть этот сайт http://belousova.photo/ на WP.

1) Нужно, чтобы пользователь мог редактировать через админку фотографии и видео на странице "Обо мне". К превьюшкам прикрутить галерею с лайтбоксом.

2) Страницу "Портфолио" сделать в качестве блога (например, как здесь http://akinyapin.com/).

Жду предложений с ценой и сроками.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
jasonic
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад