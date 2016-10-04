Натянуть небольшой сайт на Wordpress

Доброго вам дня. Ищу исполнителя, сайт: sv-voyage39.ru делали давно на джумле. сейчас черт ногу сломит, да и еще и взламывают после каждой чистки. видимо дыра в ядре, поэтому хочу перенести на ВП. макет в псд есть. 1) наверстать в вордпресс 2) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть этот сайт http://belousova.photo/ на WP.
1) Нужно, чтобы пользователь мог редактировать через админку фотографии и видео на странице "Обо мне". К превьюшкам прикрутить галерею с лайтбоксом.
2) Страницу "Портфолио" сделать в качестве блога (например, как здесь http://akinyapin.com/).
Жду предложений с ценой и сроками.
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