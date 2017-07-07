После установки какого то плагина на вердпресс перестали индексироваться страницы и стали выдавать ошибку 403, за месяц количество таких ссылок очень выросло.нужно понять в чем вопрос и убрать запрещенный доступ.
Навести марафет на сайте (Битрикс): красиво оформить свойства и информ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет навести марафет на сайте (cms Битрикс): красиво оформить свойства и информацию, оформить стилями, вывести свойства в нужном месте, убрать лишнее, шаблон сделать столбиком, а не резиновым.
Пожелания к кандидату: быть на связи и не пропадать пообещав. Приступить к задаче сразу, а не завтра.
Иметь опыт работы с компонентами Битрикса, уметь править их, идеальное знание стилей для оформления, предлагать улучшения.
Желательно наличие скайпа для обсуждения.
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