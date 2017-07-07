Навести марафет на сайте (Битрикс): красиво оформить свойства и информ

Нужен человек, который сможет навести марафет на сайте (cms Битрикс): красиво оформить свойства и информацию, оформить стилями, вывести свойства в нужном месте, убрать лишнее, шаблон сделать столбиком, а не резиновым.

Пожелания к кандидату: быть на связи и не пропадать пообещав. Приступить к задаче сразу, а не завтра.

Иметь опыт работы с компонентами Битрикса, уметь править их, идеальное знание стилей для оформления, предлагать улучшения.

Желательно наличие скайпа для обсуждения.