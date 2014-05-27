Оплата интеркасса для плагина wembership wordpress

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки178 просмотров
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В плагине membership mu (https://premium.wpmudev.org/project/membership/) есть модули оплаты для пейпал, ауториз, 2checkout. Все они вынесены в отдельные файлы. На примере этих модулей нужно создать такой же для интеркассы (или justclick, e-autopay, glopart).

Файл плагина прикреплен

Также возможна покупка модулей оплаты рунет системами для любых других плагинов membership wordpress

Бюджет - 50 у.е.

WordPress
10 лет назад
Sizam
40 летКипр
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$70
2 дня
Отлично справился с работой, быстро, качественно. Сегодня найти такого девелопера редкость, человек, который брал этот же заказ до него, получив оплату - смылся, не доделав работу, а Маркус обещал за 2 дня и сделал все четко в срок
Все ок! Рекомендую.
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