Оптимизировать верстку и cms сайта на MODX

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок237 просмотров
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Добится 80+ баллов в PageSpeed Insights на мобильной версии

и 90+ на декстопной версии

Движок modx

Нужно оптилизировать картинки, код, js

MODX
4 года назад
gouser55
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад