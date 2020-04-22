Перенести сайт с WordPress на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок226 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется сделать перенос (копию) сайта с WordPress на Joomla (подобрать шаблон). Обязательно с сохранением всех адресов страниц, но с новым дизайном, меню, навигацией.

WordPressJoomla
4 года назад
StarCor
Михаил 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
PHP_Warrior
Юрий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$130
3 дня
WMZ
Юрий отлично справился с работой, всегда был на связи! Немного вышли за рамки по срокам, но совсем не критично. Рекомендую этого специалиста!
Все хорошо, за исключением задержки с оплатой.