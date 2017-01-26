Есть сайт на DLE 11.1 На сайте адаптивная верстка При просмотре сайта с мобильного телефона или же в браузере при сжатии окна, когда идет адаптация под экран, верхнее меню группируется. ...
Поставить сайт на какой то из движков
Поставить сайт на какой то из движков
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html
http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html
https://yadi.sk/d/RxCsyPtN39xReh техническое задание обработка заявок, формирование базы данных клиентов в админке и настройка автоматизации процессов. алгоритм обработки заявок и формирования базы данных клиентов предоставлю.
От вас жду сроки и бюджет четкий и предложения без них нерасматриваю вашу кандидатуру!
Работа по схеме:
выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата
(если есть сомнения – см. мои отзывы (+566 отзывов), я дорожу репутацией)
Требования по коммуникации
1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время
2. Отвечать на вопросы в течении 15 минут.
3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.
4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.
5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый день оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.
6. Вся переписка проходит в Skype или через email.
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