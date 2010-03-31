Резиновый логотип шаблона для CMS DLE

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Есть 2 готовых шаблона, нужно сделать так, что бы шапка шаблонов(в 1-м шапка разбита на несколько кусков, во втором - целиковый файл) растягивалась в зависимости от разрешения экрана.

Именно растягивалась, а не заполнялась точками и т.п. с одного из краев.

т.е. имеется рисунок на шапку разрешением 1940х202 и нужно что бы при любом разрешении монитора он отображался, без всяких прилепливаний к нему. Надеюсь изъяснился ясно.

Коды шаблона main.tpl в аттаче(их по иджее достаточно)

DLE
15 лет назад
dimsik
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Magestikos
Остапчук 
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Magestikos
Остапчук 
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Был
12 лет назад
15 лет назад