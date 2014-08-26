Необходимо сделать каталог продукции, всего 8 позиций. На данный момент каталог выглядит как развернутый список. Более подробно при личном общении. CMS- Drupal
Сделать рус. версию сайта на Joomla (сейчас eng)
Сайт на Joomla 2.5.
С помощью любого компонента мультиязычности нужно сделать российскую версию сайта. Сейчас сайт на английском. Перевести пункты меню (их там всего 5 пунктов) и загрузить русские тексты для 5 статей (тексты тоже предоставляю).
ну и ткнуть где-то снизу флажки для переключения.
Ожидаю предложений по срокам и ценам.
Заявки фрилансеров
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