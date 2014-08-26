Сделать рус. версию сайта на Joomla (сейчас eng)

Сайт на Joomla 2.5.

С помощью любого компонента мультиязычности нужно сделать российскую версию сайта. Сейчас сайт на английском. Перевести пункты меню (их там всего 5 пунктов) и загрузить русские тексты для 5 статей (тексты тоже предоставляю).

ну и ткнуть где-то снизу флажки для переключения.

Ожидаю предложений по срокам и ценам.