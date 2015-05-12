Сверстанный макет в HTML -> шаблон для Drupal 7

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка165 просмотров

Есть сверстанный макет на чистом HTML. Нужно перевести в шаблон для Drupal 7. Превью странички в приложении.

DrupalHTML
10 лет назад
freedom_16
Руслан 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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