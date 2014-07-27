Верстка+натяжка автомобильного портала

Нужна валидная, кроссбраузерная верстка и натяжка на Wordpress (или аналоги КРОМЕ JOOMLA) автомобильного информационного портала.

Нужно предусмотреть возможность подавать объявления о продаже автомобилей/добавления информации о компаниях/клуба автолюбителей.

Это дело НЕ ТЕКУЩЕГО ЗАДАНИЯ, но нужна возможность через месяц-два все это реализовать.

Дизайн страниц прикреплен. Все обсуждения с исполнителем. ТЗ по функционалу есть.

СТРОГО исполнителе от 6 мес аккаунт или отзывов от 5!