Верстка+натяжка автомобильного портала

$150
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки232 просмотра
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Нужна валидная, кроссбраузерная верстка и натяжка на Wordpress (или аналоги КРОМЕ JOOMLA) автомобильного информационного портала.

Нужно предусмотреть возможность подавать объявления о продаже автомобилей/добавления информации о компаниях/клуба автолюбителей.

Это дело НЕ ТЕКУЩЕГО ЗАДАНИЯ, но нужна возможность через месяц-два все это реализовать.

Дизайн страниц прикреплен. Все обсуждения с исполнителем. ТЗ по функционалу есть.

СТРОГО исполнителе от 6 мес аккаунт или отзывов от 5!

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kirill999
Евгеньев 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
в переговорах
Заказчик вернулся, пытаемся закончить проект
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