Сейчас без цмс (на сколько я понимаю. Либо самопис). Мне нужно поставить его на популярный движок: joomla, druapl, wp. Сколько будет стоить? Ссылка на сайт по запросу.
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верстка сайта и натяжка на cms
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